25 ottobre 2021: 10° anniversario alluvione di Vernazza e Monterosso

Oggi ricorre il l’anniversario della tragica alluvione che il 25 ottobre 2011 colpì i borghi di Vernazza e Monterosso.

(Riomaggiore, 25 Ott 21) Si rinnova quest'oggi, a 10 anni dal tragico evento, la sofferenza per le vittime e la distruzione che colpì i borghi di Monterosso e Vernazza quella mattina del 25 ottobre 2011.

La risposta energica ed immediata delle istituzioni, dei cittadini e dei volontari di protezione civile, il grande impulso alla rinascita, non cancellano il ricordo di quella tragedia di fronte alla quale, le Cinque Terre, si sono riscoperte un'unica comunità, capace di reagire e di elaborare, anche con il ricordo, nuove consapevolezze e progettualità per vivere in un territorio fragile e irripetibile, sullo sfondo delle nuove sfide globali come quella dei cambiamenti climatici.

Le celebrazioni in Programma

COMUNE DI MONTEROSSO

ore 15.00 commemorazione presso Largo Usai

ore 15.30 Santa Messa Presso Molo del Capoluogo

COMUNE DI VERNAZZA

O𝑟𝑒 18,00, 𝑖𝑛 𝑠𝑢𝑓𝑓𝑟𝑎𝑔𝑖𝑜 𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑟𝑜𝑐𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑔ℎ𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 𝑉.𝑀

𝐿𝑎 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑒 17,45 𝑑𝑎 𝑢𝑛 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑖𝑐𝑖 𝑎𝑣𝑣𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖.