“TI ACCOMPAGNO IN LIGURIA” : percorso di qualifica per accompagnatore turistico

Riceviamo e pubblichiamo da Isforcoop La Spezia

(Manarola - Sede del Parco, 25 Ott 21) Aperte le candidature per partecipare al Corso di Formazione in alternanza formazione e lavoro "TI ACCOMPAGNO IN LIGURIA: percorso di qualifica per accompagnatore turistico, nell'ambito dell' avviso pubblico "Match Point" emanato da Regione Liguria , realizzato da Isforcoop La Spezia

Allegata locandina Corso di Formazione