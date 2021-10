Cinque Terre Walking Park: trekking tra borghi, sentieri e paesaggio agricolo

Gli ultimi appuntamenti della stagione con trekking e visite guidate alla scoperta del paesaggio naturale e agricolo del Parco: tra i servizi della Cinque Terre Card

(Sede Parco Cinque Terre, 26 Ott 21) Quest'ultima settimana di ottobre, dal un clima invidiabile e dagli straordinari colori del foliage, soprattutto dei vigneti, è l'ideale per il trekking nel Parco Nazionale delle Cinque Terre.

L'occasione per andare alla scoperta del paesaggio naturale e agricolo del Parco è offerta dal Cinque Terre Walking, con il suo programma di escursioni con guide esperte

Dal 28 al 31 ottobre le ultime 4 proposte di trekking e visite della stagione: si spazia dai tour nei borghi, a quelli nei vigneti vestiti d'autunno con possibilità di degustazione, fino al giallo dei limoni, altro oro delle Cinque Terre.

L'appuntamento per la partenza è sempre presso uno dei Centri Accoglienza del Parco situati nelle stazioni ferroviarie dei borghi delle Cinque Terre. Le escursioni alla presenza delle guide esperte del Parco sono comprese e gratuite nella carta servizi Cinque Terre Card acquistabile anche ONLINE al link oppure presso gli Info Point presenti nelle stazioni ferroviarie delle Cinque Terre (compresi La Spezia e Levanto).

- 28 OTTOBRE – STORIA & CULTURA/ HISTORY & CULTURE

TOUR DI VERNAZZA E MONTEROSSO – VERNAZZA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:10,00

- 29 OTTOBRE – TRA I "VIGNETI DELLA FONDAZIONE MANAROLA" / STROLLING AROUND "THE VINEYARDS OF FONDAZIONE MANAROLA" TREKKING A MANAROLA – MANAROLA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS – TRAIN STATION H: 09,30

- 30 OTTOBRE – STORIA & CULTURA/ HISTORY & CULTURE

TOUR DI CORNIGLIA E VERNAZZA – CORNIGLIA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:10,00

- 31 OTTOBRE - I LIMONI ED I VIGNETI DI MONTEROSSO - LEMONS AND VINEYARDS OF MONTEROSSO

Info & Booking*: visiteguidate@ati5terre.it tel +39 0187/743500

Ad ogni partecipante verrà inviato il disciplinare Anticovid. Tale documento va restituito sempre via mail firmato e sottoscritto per accettazione.

* Degustazione facoltativa a pagamento - Prenotazione obbligatoria

Importante: si informa che sui sentieri del Parco sono vietate le calzature aperte e/o con suola liscia, ossia non provviste di suola tipo "Vibram". I trasgressori saranno puniti ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della Legge 394/91 e ss.mm.ii.