Il Generale di Corpo d'Armata Antonio Pietro Marzo Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFA), in visita al Parco

(Sede Parco Cinque Terre, 27 Ott 21) Ieri, martedi 26 ottobre 2021, il Generale di Corpo d'Armata Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFA), è giunto in vista al Parco nazionale delle Cinque Terre, accompagnato dal Tenente Colonnello Silvia Olivari, Comandante del Reparto Carabinieri Parco "Cinque Terre".

Il Generale Marzo ha fatto tappa al Reparto Carabinieri Parco "Cinque Terre" a Monterosso al Mare e alla sede dell'Ente Parco a Manarola, dove è stato accolto dal direttore Patrizio Scarpellini.

Nel corso della visita sono state illustrate le specificità dell'area protetta ed i servizi svolti dai Carabinieri Forestali a cui è affidata la sorveglianza del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle attività agricole tradizionali.

"L'incontro – ha sottolineato il direttore Patrizio Scarpellini – ha fornito l'occasione per rafforzare la collaborazione nella tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico del Parco non solo in termini di sorveglianza ma anche di supporto alla produzione vitinicola, valore identitario essenziale, tra le forme più avanzate di presidio territoriale e lotta al dissesto idrogeologico."

Il Generale Marzo non ha mancato di condividere con il Direttore il suo apprezzamento per "l'unicità del territorio del Parco Nazionale e l'impegno congiunto dell'ente e dei Carabinieri Forestali a tutela dei valori ambientali, paesaggistici e culturali, sintesi della storica convivenza dell'uomo con la natura. Mi complimento con il Comandante del Reparto Parco Nazionale "Cinque Terre", Tenente Colonnello Silvia Olivari - ha aggiunto il Generale Marzo - e con tutti i Carabinieri Forestali per gli importanti compiti svolti ogni giorno con dedizione e impegno a tutela dell'ambiente."