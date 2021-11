I Carabinieri forestali recuperano Poiana in difficoltà

I militari del Reparto Carabinieri Parco Cinque Terre recuperano e liberano una poiana (Buteo Buteo L.) in difficoltà

Ieri i militari del Reparto Parco Nazionale Cinque Terre hanno provveduto alla liberazione di un esemplare di Poiana, consegnato il giorno prima da un cittadino, in quanto finito in un invaso nel tentativo di predare un rettile e bagnato non riusciva a riprendere il volo.

Dopo averlo custodito e tenuto in osservazione, i Carabinieri hanno potuto constatare che l'animale aveva ripreso vigore e non presentava sintomi di debilitazione o difficoltà di movimento, per cui lo hanno liberato in prossimità del luogo del ritrovamento.