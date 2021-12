Accensione presepe luminoso di Mario Andreoli: disposizioni anti-covid

Richiesto Super green pass e mascherine per accedere alle piazze principali del borgo dai cui è possibile assistere all'accensione.

(Sede Parco Nazionale delle Cinque Terre, 03 Dic 21) Nella giornata di ieri il Prefetto Maria Luisa Inversini, con il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri ed al Vice Questore Vicario, ha incontrato il Sindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, per concordare le misure di sicurezza da adottare in vista dell'accensione del presepe luminoso di Mario Andreoli a Manarola, prevista per l'8 dicembre 2021 alle ore 17.30.

Si è quindi convenuto sull'opportunità – anche in considerazione della grande affluenza di bambini, soggetti per i quali non ha ancora avuto inizio la campagna vaccinale – che il Sindaco introduca l'obbligo di utilizzo delle mascherine in concomitanza con l'accensione del presepe, mentre le due piazze del paese, dalle quali è possibile apprezzare al meglio l'evento, saranno circoscritte con transenne e ad accesso contingentato, con obbligo del super green pass previsto dalla nuova normativa. L'Arma dei Carabinieri, unitamente alle associazioni di volontariato, fornirà il consueto supporto affinché la manifestazione si svolga nella massima sicurezza.

L'Ente Parco supporta inoltre l'iniziativa potenziando il presidio negli Info Point presenti nella Stazione Ferroviaria di Manarola (compresi i servizi igienici) e quello in prossimità dell'accesso alla zona a traffico limitato presso il parcheggio in località Posella.