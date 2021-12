Brochure informativa con dati di sintesi degli Alberi monumentali d'Italia

(Sede Parco Cinque Terre, 14 Dic 21) La brochure è stata realizzata dal Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) per illustrare in sintesi cos'è un Albero monumentale e quali sono i criteri per dichiararne la monumentalità, come segnalarlo ed a quali sanzioni amministrative si va incontro abbattendo o danneggiando un grande patriarca.

Infine, non mancano alcune storie curiose legate proprio a questi patriarchi verdi.

Scarica la brochure al link

Scopri gli alberi monumentali del Parco nazionale delle Cinque Terre al link