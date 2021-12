Federprchi: Assemblea Generale dei Soci

15 dicembre 2021. In presenza a Roma presso Centro Congressi Cavour oppure online su Zoom, necessaria la registrazione

(Roma, 14 Dic 21) E' convocata l'Assemblea Generale dei soci di Federparchi che si svolgerà mercoledì 15 dicembre ore 10, in presenza a Roma, presso il Centro Congressi Cavour, in via Cavour 50/A, oppure online previo registrazione sulla piattaforma Zoom.

All' Ordine del giorno dell'Assemblea l' approvazione Bilancio Preventivo 2022; la ratifica delle integrazioni del Consiglio Direttivo e la discussione sull'avvio del percorso congressuale della Federazione in vista dell'assise che si terrà nell'autunno 2022.