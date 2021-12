Convocazione Consiglio Direttivo del Parco

(Sede del Parco Cinque Terre, 24 Dic 21) Il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale delle Cinque terre è convocato per il giorno 29.12.2021 alle ore 15.30 c/o la sala consiliare del Comune di Monterosso al Mare o in collegamento da remoto, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Insediamento Consiglio Direttivo; Comunicazione del Presidente; Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 e Bilancio Pluriennale 2022 – 2024 – approvazione; Piano triennale delle Opere pubbliche 2022 – 2024 – approvazione; Varie ed eventuali.

Il collegamento avverrà tramite piattaforma zoom e le coordinate di accesso saranno comunicate con mail successiva.