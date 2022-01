Non sono previste limitazioni alle attività outdoor nel territorio del Parco in quanto NON ricade all’interno della zona infetta: si raccomanda comunque la massima attenzione nell’esercizio delle attività ludico ricreative.

(Sede Parco Cinque Terre, 26 Gen 22)

La Peste suina africana è una malattia infettiva, di tipo emorragico, altamente contagiosa che colpisce esclusivamente i suini domestici e i cinghiali: la malattia non è una zoonosi, cioè non passa dall'animale all'uomo, quindi non è pericolosa per la nostra salute ma può avere conseguenze anche gravi sul commercio delle carni suine, con la possibilità che i Paesi esteri che non riconoscono il principio di regionalizzazione possano imporre il divieto di importazione di tutti i prodotti italiani.

Anche se il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre NON ricade all'interno della zona definita infetta dall' Ordinanza congiunta Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole del 13.1.2022 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2022, n. 7 è utile osservare le seguenti norme di comportamento in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, per contrastare eventuale diffusione del virus:



- comunicarlo rapidamente al Servizio di Sanità Animale dell'ASL5 contattando il numero 0187535065 dalle ore 8 alle ore 17 dei giorni feriali o il 118 di notte, prefestivi e festivi, per permettere l'attivazione delle procedure di recupero della carcassa;

- non avvicinarsi e al termine dell'attività outdoor disinfettare scarpe e abbigliamento prima di riporli;

- potrebbe essere utile registrare le coordinate GPS del luogo e scattare una foto che potranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

alimenti.veterinaria@regione.liguria.it e prevenzione@regione.liguria.it