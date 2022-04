Per le attività di noleggio, locazione e trasporto passeggeri autorizzazioni provvisorie per garantire continuità per il mese in corso e fino a definizione graduatoria

Digitalizzate le procedure per la partecipazione ai bandi e le richieste di autorizzazione attività

Accertamenti in corso per le incongruità su utilizzo AIS 2021

Il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato in data 5 aprile 2022, il Disciplinare Integrativo al regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Cinque Terre" , nel quale viene stabilita la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento già approvato con Decreto Ministeriale del 24.02.2015. Conseguentemente l'Ente ha approvato il Bando pubblico di selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di locazione e noleggio di unità da diporto all'interno dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, annualità 2022.

Sul portale dell'Ente Parco sono disponibili le procedure interamente digitalizzate per la partecipazione ai bandi.

Al fine di consentire la continuità di esercizio delle attività di noleggio, locazione e trasporto, in attesa della pubblicazione delle graduatorie, per quanto riguarda le attività di noleggio e locazione è previsto il rilascio di autorizzazioni provvisorie. Sarà così consentita alle imprese in servizio nel 2021, la prosecuzione temporanea dell'attività mediante una autorizzazione provvisoria, purché in possesso di alcuni requisiti, in particolare: che l'impresa sia già stata autorizzata nel 2021 e abbia già presentato domanda di partecipazione al bando per l'anno 2022 e sia in possesso di "comunicazione di inizio attività", vidimata dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente (DM 1.09.2021). Si ricorda che fino al 31 Marzo 2022 erano state prorogate tutte le autorizzazioni commerciali rilasciate nel 2021.

E' operativo lo SPORTELLO per il supporto a cittadini residenti equiparati e non residenti nella compilazione delle domande con nuova modalità online presso la sede dell'Ente Parco (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12. Per info chiamare il numero 0187 - 762607). Sono in corso gli accertamenti per le incongruità rilevate nel 2021 dalla Capitaneria di Porto nell'utilizzo dell'AIS, sistema di localizzazione delle imbarcazioni. Apparati per i quali il Parco aveva anche attivato la concessione di contributi diretti al cofinanziamento per l'acquisto.

Le MODALITA' di compilazione del modulo digitalizzato di partecipazione al bando per l'attività NOLEGGIO E LOCAZIONE 2022

I moduli interamente digitalizzati sono disponibili sul sito dell'Ente Parco > sezione Area Marina Protetta al link http://www.parconazionale5terre.it/area-marina-protetta.php > Autorizzazioni annuali, previa identificazione mediante SPID. Sono destinati alle imprese e soggetti per la partecipazione ai bandi pubblici di selezione previsti per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di noleggio e locazione. La procedura sarà interamente digitalizzata e la marca da bollo sarà assolta in modo virtuale: il pagamento di corrispettivi, diritti di segreteria e marca da bollo virtuale avverrà al momento della compilazione del modulo on line con il sistema PAGO PA.

La modulistica semplificata per la domanda di rilascio di autorizzazione provvisoria è a disposizione sul portale dell'Ente http://www.parconazionale5terre.it/area-marina-protetta.php

La richiesta di autorizzazioni passa alla MODALITA' digitale anche per le ALTRE ATTIVITA' quali: convalida delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti residenti ed equiparati e nuove autorizzazioni residenti, equiparati, non residenti nei Comuni ricadenti all'interno dell'AMP; visite guidate subacquee.Gli appositi moduli digitalizzati disponibili sul sito dell'Ente Parco > sezione Area Marina Protetta al link http://www.parconazionale5terre.it/area-marina-protetta.php > Autorizzazioni annuali.

La modulistica in FORMATO CARTACEO rimane solo per le attività trasporto passeggeri, visite guidate, didattiche e divulgazione naturalistica, pesca professionale, pescaturismo, ricerca scientifica, riprese fotografiche e televisive, navigazione mezzi di linea, ed è disponibile sul sito dell'Ente Parco > sezione Area Marina Protetta al link http://www.parconazionale5terre.it/area-marina-protetta.php > Autorizzazioni annuali

La procedura di pagamento dei corrispettivi, dei diritti di segreteria e della marca da bollo virtuale, dove previsti, sarà interamente digitalizzata ed avverrà al momento della compilazione del modulo on line con il sistema PAGO PA.