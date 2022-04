(08 Apr 22) In occasione della Giornata nazionale del mare, il Ministero della Transizione ecologica organizza, in collaborazione con l'ISPRA, un webinar in cui saranno evidenziate le azioni messe in campo per la tutela e valorizzazione di questa preziosa risorsa, anche alla luce degli stanziamenti previsti dal PNRR.

Ad aprire il webinar, lunedì 11 aprirle alle ore 14, il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. A seguire, il saluto del Sottosegretario del MiTE Ilaria Fontana e del presidente di ISPRA Stefano Laporta.

Interverranno poi il Direttore generale per il Patrimonio naturalistico e mare del MiTE, Oliviero Montanaro, e diversi esperti, che affronteranno tematiche come l'impegno del MiTE e di Castalia contro il marine litter, i risultati delle operazioni della Guardia Costiera sulle reti fantasma, il ripristino dei fondali marini grazie alle misure previste nel PNRR.

Modererà la giornalista Donatella Bianchi, presidente WWF Italia e Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Il webinar sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Ministero.



Programma webinar al link