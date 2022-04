Aperte le iscrizioni

(10 Apr 22) Il Corso è rivolto ai Soci CAI intenzionati e disponibili ad accompagnare in attività sezionali di montagnaterapia, da svolgere in collaborazione con operatori professionali di enti, associazioni, strutture. Se non verrà raggiunto il numero di partecipanti potranno essere ammessi anche non soci CAI.

Questo corso ha l'obiettivo di:

informare i Soci CAI sulle buone pratiche di organizzazione e conduzione di attività in ambiente di un gruppo che includa persona con disabilità di tipo motorio utilizzando un ausilio da fuoristrada ;

; uniformare per quanto possibile la preparazione didattica, organizzativa e comunicativa degli accompagnatori incaricati di questa particolare attività;

sensibilizzare i partecipanti verso il concetto di "prendersi cura", sulla socializzazione e sull'inclusione della persona all'interno dell'attività svolta.

Modalità di partecipazione

Il Corso è rivolto, prioritariamente, ai soci CAI in regola con il tesseramento per l'anno 2022, l'età minima per la partecipazione ai corsi è di anni 16. La partecipazione dei minorenni è subordinata all'autorizzazione sottoscritta da almeno uno dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale. Quota di partecipazione: soci CAI euro 20,00 – non soci euro 30.

La quota è destinata alla copertura dei costi relativi all'organizzazione del corso e al materiale didattico. Andrà versata tramite bonifico bancario a:

Club Alpino Italiano Sezione di La Spezia

IBAN: IT68E0623010705000040675213 specificando nella causale: Corso EAF Montagnaterapia Liguria, cognome, nome e per il socio CAI Sezione di appartenenza.

ATTENZIONE: non bisogna effettuare il bonifico prima di aver ricevuto comunicazione di conferma di avvenuta ammissione al corso.

Modalità di iscrizione: è possibile inviare la domanda d'iscrizione compilando l'apposito modulo, tramite mail a cailaspezia@libero.it con oggetto Corso EAF Montagnaterapia Liguria. dalla data di pubblicazione della presente locandina fino al 22 Aprile 2022.

Vista l'attuale situazione pandemica, il corso si terrà mediante piattaforma Web, a numero chiuso con un massimo di 20 partecipanti per il Ponente e 20 per il Levante della Liguria. Il corso si concluderà con un'esercitazione pratica in presenza.

È previsto il rilascio di un Attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno il 70% del totale delle lezioni.

Per ulteriori informazioni contattare: Maurizio Portonato (direttore del corso) 331 6246222.

La Spezia

Programma del Corso

Prima lezione teorica via web di 4 ore: 7 maggio 2022 dalle 9 alle 13

Saluti da parte presidente GR Liguria Manfredi Roberto

Giordana Ornella

Montagnaterapia: definizione, evoluzione storica, ruolo del CAI, stato dell'arte, altri enti ed associazioni

Portonato Maurizio

Presentazione del corso: scopi, modalità, programma e contenuti

presentazione dei docenti e dei partecipanti con particolare riguardo alle competenze ed alle esperienze

Battain Marco

L'approccio verso la persona accompagnata e le sue esigenze, illustrando anche le principali patologie

Lanzarotti Valentina

Aspetti sociali e relazionali con i fruitori di questo tipo di attività.

Ellena Dario

Sistemi di trasferimento e posturali

Simonini Gianmarco

Come si procede in ambiente, con procedure specifiche a seconda della stagione e della patologia del trasportato.

Seconda lezione teorica via web di 4 ore: 21 maggio 2022 dalle 9 alle 13

Battain Marco

Aspetti formali: responsabilità, assicurazioni, convenzioni, progetti, titolati CAI, soccorso

Siciliano Federica

Assegnazioni delle competenze a volontari CAI, parenti amici, caregiver, operatori professionali, utenti

Portonato Maurizio

aspetti organizzativi: programmazione, scelta degli itinerari, equipaggiamenti, logistica,

Simonini Gianmarco

Griglie di rilevazione degli itinerari e classificazione difficoltà

Giordana Ornella

Il contributo CAI per avere un approccio unico: corsi, manuali, bandi.

La Spezia test apprendimento finale

lezione pratica di 6 ore dalle 9 alle 16: 11 giugno 2022 (Ponente) e 18 giugno 2022 (Levante)

Nel corso dell'esercitazione si svilupperanno i seguenti argomenti:

Equipaggiamento ed attrezzature, assegnazione degli incarichi, conduzione dell'ausilio da fuoristrada, tecnica di marcia e fermata con verifiche e rivalutazioni, montaggio, smontaggio e manutenzione dell'ausilio, problemi particolari durante la conduzione.

L'esercitazione pratica nel Ponente si terrà a Cervo (IM) nel Parco Comunale del Ciampà, mentre a Levante si terrà presso il Colle del Telegrafo nel Parco delle Cinque Terre.

Direttore del corso: Maurizio Portonato

DOCENTI ED ACCOMPAGNATORI

ANE Michele Sarcinelli AE – EAI – EEA Ornella Giordana AE – EAI – EEA Marco Battain

Segretario/coordinatore: Gianmarco Simonini

AE – EAI AE

AE

AE

AE - EEA

AAG

AAG

AAG

TERAPISTA OCCUPAZIONALE TERAPISTA OCCUPAZIONALE Conduttore ausilio da fuoristrada Conduttore ausilio da fuoristrada Conduttore ausilio da fuoristrada

Maurizio Portonato Carlo Mazza Moraglia Michele Molinari Giovanni

Ferretti Gianmatteo Simonetta Genta Gianni Calvo Lanzarotti Valentina

Dario Ellena Federica Siciliano

Gianmarco Simonini Riccardo Micheli Diego Intorto