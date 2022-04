Abbigliamento, informazioni, corrette norme di comportamento anche i caso di allerta, per vivere al meglio l'esperienza del trekking alla scoperta del paesaggio culturale del Parco.

(Sede Parco Nazionale delle Cinque Terre, 13 Apr 22) SCARICA la brochure della campagna Pronti Attenti Trekking in italiano, inglese, francese e cinese al link

PRONTI a scoprire il Parco Nazionale delle Cinque Terre e i suoi 130 km di sentieri? Per farlo nel modo giusto utilizza i servizi per gli escursionisti messi a disposizione dall'Ente Parco e adotta alcune buone pratiche.

Controlla di avere il corretto equipaggiamento, scegli il percorso in base alle capacità, veri ca le condizioni meteo e l'accessibilità al sentiero.

Chiedi la mappa nei Centri Accoglienza del Parco o scarica l'App Cinque Terre Hiking Guide.

Lungo i sentieri ci vuole consapevolezza, dunque ATTENTI a mantenere un corretto comportamento: rispetta le regole e le segnaletiche per proteggere te stesso e il contesto naturale ed agricolo.

Ed ora via all'esperienza del TREKKING, per interagire con il paesaggio verticale delle Cinque Terre, la sua comunità e assaporare il mosaico di biodiversità da cui hanno origine tipicità e vini eccellenti.