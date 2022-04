(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 14 Apr 22) L'Ente Parco, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 187 del 18.03.2022, rende noto che intenderà procedere alla vendita di un'autovettura (modello Toyota Prius Ibrida con motore termico ed elettrico) mediante asta pubblica con il metodo dell'offerta segreta in conformità a quanto stabilito dagli art. 73 lett. C e 76 del R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.

La valutazione del prezzo a base d'asta è di 800 euro oltre IVA di legge.

Allegati:

- Bando

- Allegato A domanda di partecipazione

- Allegato B schema di offerta