Bando pubblico di selezione per assegnazione autorizzazioni esercizio attività di locazione e noleggio di unità da diporto all’interno dell’AMP Cinque Terre. Scadenza bando entro il 07.05.2022 ore 12

Scarica il bando in PDF

La domanda di partecipazione al bando di selezione per il rilascio di autorizzazione a svolgere attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre (anno 2022) avviene mediante procedura interamente digitalizzata, accessibile previo riconoscimento dell'identita mediante sistema SPID, consultabile sul sito web dell'AMP (www.areamarinaprotetta5terre.it oppure > https://cinqueterre.macisteweb.com/).

La domanda di partecipazione a procedura pubblica di bando di selezione dovrà essere completata, confermata ed inviata mediante la modalità digitalizzata prevista dal sistema Macisteweb (comando di invio automatico della domanda) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07.05.2022. >Il sistema on line del portale maciste una volta confermate le dichiarazioni e digitato il comando di invio provvederà automaticamente ad inoltrare la domanda via PEC all'ufficio protocollo dell'Ente.

Non sono ammesse altre modalità di consegna delle istanze (cartaceo, ecc.)

Richiesta annullamento domanda locazione/noleggio