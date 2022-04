Bando pubblico di selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'AMP Cinque Terre, anno 2022. Scadenza bando entro il 07.05.2022 ore 12

La domanda di partecipazione al di bando di selezione per il rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate all'interno dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre (anno 2022), deve essere compilata mediante il moduli consultabili sul sito web dell'AMP, previo riconoscimento dell'identità mediante sistema SPID (www.areamarinaprotetta5terre.it oppure https://cinqueterre.macisteweb.com/) e dovrà essere fatta pervenire, a pena di esclusione,completamente compilata.

La domanda di partecipazione a procedura pubblica di bando di selezione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07.05.2022 presso il Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via Discovolo snc, Localita Manarola, 19017 Riomaggiore (SP) – Ufficio Protocollo, a mezzo di singolo messaggio di postaelettronica certificata (da mittente mediante indirizzo PEC) all'indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it.

E' facolta delle imprese eseguire la consegna della domanda a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo di "posta celere" sempre del Servizio Postale oppure tramite agenzia espressi (a tutto rischio del mittente qualora per qualsiasi causa il piego non pervenisse in tempo utile), dalle ore 09,00 alle ore 12,00 nei giorni dal lunedì al venerdì all'Ufficio Protocollo dell'Ente Parco, allegando sempre la documentazione e/o autodichiarazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal REO e dal Disciplinare integrativo, maturati e/o posseduti alla data di entrata in vigore dello stesso Disciplinare integrativo.

Stante le misure straordinarie di contenimento della diffusione del COVID-19 non è possibile la consegna a mano dei plichi.