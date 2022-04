Parco Cinque Terre in trasferta a Roma dal 22 al 24 aprile alle celebrazioni del Centenario dei Parchi. Sabato 23 giornata di approfondimento con dibattito aperto

(Roma, 21 Apr 22) I parchi nazionali compiono cento anni, nel 1922 nacquero il Parco Nazionale del Gran Paradiso e, a seguire, quello d'Abruzzo, oggi Abruzzo, Lazio e Molise. Dal 22 al 24 aprile, all'Auditorium di Roma, si svolgono le celebrazioni del Centenario con la presenza, alla inaugurazione, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una tre giorni in cui saranno raccontate le attività e i valori di chi opera per la tutela della biodiversità e dove sarà possibile visitare il Villaggio dei Parchi.



Venerdì 22 pm. La giornata inaugurale sarà aperta dal Presidente della Federparchi Giampiero Sammuri e dagli interventi del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e dai presidenti del Parco d'Abruzzo Lazio e Molise, Giovanni Cannata, e del Parco Nazionale del Gran Paradiso, Italo Cerise.



Sabato 23 am. Giornata di approfondimento alla presenza della sottosegretaria MiTE Ilaria Fontana. Sarà possibile intervenire nel dibattito iscrivendosi presso il desk della segreteria del convegno.



Il programma completo sul sito www.100annidiparchi.it