22 Aprile, Giornata della Terra e Centenario dei Parchi a Roma: tra i valori e le eccellenze espressi dalle aree protette anche quelli del Parco Cinque Terre.

(Giornata mondiale della Terra, 22 Apr 22) Oggi doppio impegno per il pianeta: il 22 aprile ricorre la Giornata Mondiale del Pianeta indetta dall'ONU per sensibilizzare al cambiamento climatico, all'inquinamento (dall'acqua, del suolo e dell'aria) e allo stato degli oceani e degli ecosistemi e, quest'anno il centenario dei Parchi d'Abruzzo e del Gran Paradiso che si sono dati appuntamento all'Auditorium della Musica di Roma per l'apertura delle celebrazioni, tenute a battesimo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insieme ai "centenari" i parchi nazionali italiani e naturalmente anche quello delle Cinque Terre.

E chi meglio di un coro di aree protette puo' stimolare un decisivo cambio di rotta nella salvaguardia del nostro pianeta attraverso progetti, buone pratiche e nuovi modelli di sviluppo verso l'auspicata transizione ecologia?

Un cambio di paradigma verso la sostenibilita' che - come ha sottolineto la presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, Donatella Bianchi, nell'intervista rilasciata al direttore del Secolo XIX, Luca Ubaldesci - sarebbe in grado di generare occupazione, vantaggi economici e di protezione della natura a lungo termine. L'intervista completa al link