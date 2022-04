Catalogazione, georeferenziazione e ripristino: il Parco al lavoro su oltre 300 pali e segnavia distribuiti su 130 km di sentieri. Messa in opera dei nuovi segnavia tra maggio e giugno.

(Sede Parco Nazionale delle Cinque Terre, 26 Apr 22) Il Parco accanto al lavoro quotidiano di manutenzione della rete escursionistica, ha avviato, a partire dallo scorso anno, la catalogazione e la georeferenziazione di tutti i segnavia presenti nel territorio, descritti in base allo stato di conservazione (pessimo, scadente, buono, ottimo), alle informazioni contenute e funzionale al lavoro di ripristino e aggiornamento della segnaletica verticale.

Indispensabile una comunicazione chiara e capillare lungo i 130 km sentieri, di costa, mezza costa e di crinale, distribuiti su 3.868 ettari di territorio e arterie vitali della nostra area protetta.

Un lavoro importante, a cui l'Ente Parco ha dedicato una squadra composta da due manutentori, incaricata di effettuare interventi su pali, frecce, tabelle e bacheche.

I manutentori, non si sono limitati alla realizzazione degli interventi di pitturazione e sistemazione, ma hanno contributo ad aggiornare i punti georeferenziati con fotografie e i dati in formato tabellare (tramite applicazione su smartphone), consentendo così all'Ente Parco di fotografare lo stato dell'arte sulle condizioni della cartellonisitca verticale, aggiornato in tempo reale.

Ad oggi, dopo circa due mesi di lavoro, 188 su circa 300 punti, risultano già ripristinati ed è così terminata la prima fase di intervento, cui seguirà quella dell'integrazione o sostituzione di pali e frecce mancanti o ammalorate.

Il gruppo di lavoro del Parco dedicato alla sentieristica, in collaborazione con il CAI la Spezia, ha dunque rielaborato le informazioni da trasferire sulle nuove frecce realizzate in larice e poi ubicare sulla rete escursionistica.

La scorsa settimana sono state ordinate circa 100 frecce ed altrettanti pali che saranno messi in opera dai manutentori durante i mesi di maggio e giugno 2022.