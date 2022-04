Supporto nella compilazione delle domande: procedura guidata e sportello presso la sede dell'Ente Parco a Manarola

(sede Parco Nazionale delle Cinque Terre, 30 Apr 22) I residenti già in possesso di autorizzazione dell'Area Marina Protetta delle Ciqnue Terre, rilasciata tra il 2015 e il 2021, possono richiedere la convalida per il 2022 accedendo al portale del Parco Autorizzazioni annuali o direttamente al portale per il Rilascio delle autorizzazioni MACISTE, salvo il mantenimento della residenza nei comuni dell'AMP e prevedendo comunque l'obbligo della consegna annuale del libretto pesca sportiva.

Il Parco, per agevolare la compilazione delle domande mediante nuova modalità digitale, ha predisposto la procedura guidata per richiedere la convalida delle autorizzazioni (in allegato) e istituito lo sportello presso la sede dell'Ente Parco a Manarola rivolto residenti equiparati e non residenti (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12). Per info chiamare il numero 0187 762607.