Sabato 16 luglio una serata al Santuario di Montenero per osservare gli oggetti del cielo profondo come ammassi globulari, galassie e nebulose

(Manarola - Sede del Parco, 14 Lug 22) Sabato 16 luglio l'Associazione Astrofili Spezzini organizza - in collaborazione con l'Ente Parco e il Comune di Riomaggiore, il CAI La Spezia e la L.I.L.T. (Lega Italiana Lotta ai Tumori) - una serata osservativo/divulgativa presso il Santuario di Nostra Signora di Montenero a Riomaggiore. Presenti alla serata anche la Società Astronomica Lunae, forte di una collaborazione consolidata con gli Astrofili Spezzini e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Spezia.



Ci sarà spazio anche per soddisfare le curiosità relative alle nuove immagini inviate dal telescopio spaziale James Webb, che ha fornito nuove visioni in dettaglio di oggetti noti finora mai viste. Dal panoramico Santuario, si osserveranno, con i telescopi dell'associazione, gli oggetti del cielo profondo come ammassi globulari, galassie e nebulose, e gli astrofili risponderanno a qualsiasi tipo di domanda di carattere scientifico e astronomico da parte dei partecipanti, oltre ad illustrare e spiegare gli oggetti osservati.



Presente alla serata anche Sabrina Mugnos, socia degli Astrofili Spezzini, nonché vulcanologa, astrobiologa, giornalista e divulgatrice scientifica.



La quasi totale assenza della Luna renderà la notte ancora più buia e sul prato del Santuario sembrerà di essere veramente ad un passo dal cielo, affacciati sul cosmo e sul nostro mare, entrambi infiniti ai nostri occhi.

L'appuntamento sarà alle ore 21:00, alla fermata del bus, presso l'inizio del sentiero 593C che parte dalla strada provinciale SP. 370 e arriva al Santuario.

Per info e prenotazioni: 329-3981212. Indossare scarpe da trekking e munirsi di luce.