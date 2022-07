(Sede Parco Cinque Terre, 15 Lug 22) In merito al comunicato divulgato a mezzo stampa dal Comune di Levanto, il 13 luglio scorso, l'Ente Parco precisa che i seguenti sentieri:

- n. 591 Colla di Gritta - incrocio nei pressi di località Case San Carlo

- n. 591 C Colla di Gritta – Crocettola

- n. 571 V Sella di Bagari – Monte Focone

- n. 571 Monte Focone - incrocio con 591

fanno già parte della rete escursionistica di competenza del Parco, in quanto tratte ricomprese all'interno della propria perimetrazione e ricadenti in parte nel Comune di Levanto. Il Parco effettua da tempo la manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti tratti; dunque, non si tratta di nuove acquisizioni o integrazioni alla propria area di competenza.

Nell'ambito degli interventi in corso, legati al miglioramento della fruizione della sentieristica, l'Ente Parco provvederà inoltre alla sostituzione e all'aggiornamento della cartellonistica ammalorata già presente nell'abitato di Levanto e nei punti di accesso ai sentieri di collegamento con il territorio dell'Area Protetta.