(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 18 Lug 22) Il Parco Nazionale delle Cinque Terre rende noto che, per l'espletamento delle proprie procedure di gara in modalità telematica (in particolare per le gare di importo superiore alle soglie euro unitarie), si avvarrà anche della piattaforma di e-procurement START della Regione Toscana attraverso il profilo del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano specificando che la procedura è indetta dal Parco Nazionale delle Cinque Terre.

In considerazione di quanto sopra, gli operatori economici che intendano manifestare interesse in risposta ad avvisi esplorativi pubblicati da questa Stazione Appaltante o partecipare a procedure di gara dalla stessa espletate con modalità telematica attraverso la piattaforma START, dovranno utilizzare questa piattaforma.

La candidatura alle manifestazioni di interesse e la partecipazione alle procedure di gara indette con modalità telematica, è possibile agli operatori economici previa registrazione alla piattaforma START.

Link di START: https://start.toscana.it/

Link per il manuale di istruzioni per l'iscrizione alla Piattaforma START:

https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Iscrizione_Indirizzario_F ornitori.pdf

L'autorizzazione all'utilizzo di START è pervenuta con comunicazione dalla Regione Toscana Prot.N.0004337/2022 in data 11.05.2022.