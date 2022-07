Il Parco a sostegno del comparto agricolo: rimborso spese fornitura e trasporto pietre per beneificiari contributi PSR

(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 19 Lug 22) Il Parco Cinque Terre informa che, i conduttori di terreni agricoli ricadenti all'interno dell'area protetta che hanno ottenuto da Regione Liguria l'ammissione al sostegno al programma regionale di sviluppo Rurale 2014-2022 (Reg. UE 1305/2013) sottomisura 4.4, possono richiedere al Parco un rimborso spese per la fornitura di pietre ed il relativo trasporto per la ricostruzione dei muri fino ad un massimo di € 5.000,00, calcolato in proporzione ai metri quadri riconosciuti e liquidati nell'ambito della procedura del PSR.

Il contributo potrà essere chiesto solo a seguito del rilascio, da parte della Regione Liguria, dell'atto di liquidazione al sostegno.

La risorsa finanziaria di € 100.000,00 a disposizione del Parco, trova copertura nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021, che varrà poi applicata al Bilancio 2022

Avviso e la domanda per contributi:

I files, sia dell'istanza che della documentazione da presentare, dovranno pervenire al Parco Nazionale delle Cinque Terre, esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata pec@pec.parconazionale5terre.it, da indirizzo di posta certificata, con mail contraddistinta all'oggetto dalla seguente espressione: "richiesta contributo riservato ai beneficiari del contributo concesso dalla Regione Liguria con PSR 2014-2022".