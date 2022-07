Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione ricevuta dall'Ente formativo IS FOR COOP

(Riomaggiore, 21 Lug 22) Sono aperte le iscrizioni per il ai sensi della I. r. 23 dicembre 1999, n. 44 ''Norme per l'esercizio delle professioni turistiche'' e ss.mm.ii. che permettera' l'iscrizione al Registro regionale

Corso a pagamento, riconosciuto dall'Agenzia regionale Alfa con Decreto del Dirigente della sede territoriale di Savona n.1322 del 08/06/2022 ai sensi degli articoli 20 e 76 della L.R 18/2009

Durata corso: 300 ore di cui 124 di teoria online, 126 di teoria/pratica in presenza c/o ISFORCOOP, Via mONTEVERDI , 117 – La Spezia o visite guidate presso realta' significative del territorio - 50 h sul territorio ligure per le escursioni

PER INFORMAZIONE RIVOLGERSI

IS FOR COOP

Via Monteverdi, 117 -19125 La Spezia

Tel 0187 564974

Da Lunedì a Venerdì 9.00-14.00

Per la modulistica e ulteriori informazioni ecco il link alla pagina dedicata:

http://www.isforcoop.it/spezia_gae.php