Con Lombroso, Di Natale, Tunesi e Milano uno sguardo verso il futuro della sostenibilità ambientale

(Regione Liguria, 26 Lug 22)

Si è tenuto a Ventimiglia, a Villa Hanbury, l'evento finale del progetto Neptune collocato nel percorso di costruzione della Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici e rappresenta un importante momento di condivisione e scambio delle conoscenze per il coinvolgimento del territorio.

Il progetto Neptune, il cui capofila è il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino e partner sono Regione Liguria, Regione Sardegna, il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, il Parc national de Port-Cros, la Région Sud Provence - Alpes - Côte d'Azur e il Centre de Découverte du Monde Marin, volge al termine con il grande impegno anche dei soggetti attuatori di Regione Liguria (l'AMP 5 Terre, Capo Mortola, Arpal e Amp Bergeggi)

Nel corso della mattinata il focus è stato posto sulle strategie di sviluppo sostenibile, in particolare di adattamento ai cambiamenti climatici ai vari livelli, a partire da quello nazionale e regionale in particolare l'ambiente e il mare, l'economia circolare e le opportunità di partecipazione a reti e progetti europei e a bandi di finanziamento.

Il percorso di Regione Liguria sulla strada delineata dal contesto internazionale e nazionale si è avviato con la costruzione della Strategia per lo sviluppo sostenibile, attraverso l'attività del gruppo di lavoro interdipartimentale coordinato dal Settore Via e Sviluppo sostenibile, con il supporto tecnico operativo di Liguria Ricerche, e sta proseguendo con il gruppo di lavoro opportunamente integrato con le competenze necessarie per affrontare la sfida dell'adattamento al cambiamento climatico.

Nel percorso di costruzione della Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici Regione Liguria è supportata dall' Università di Genova e Fondazione Cima che ha animato la tavola rotonda dedicata all'economia circolare e alle attività dedicate al mare.

