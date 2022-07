Acam Iren, quale gestore del ciclo integrato dell’acqua, comunica che le alte temperature e la mancanza di piogge stanno causando gravi carenze idriche nei pozzi di tutta la Provincia.

(Monterosso al mare, 27 Lug 22) Tutti i cittadini sono tenuti a rispettare con attenzione l'ordinanza in vigore relativa a misure urgenti di limitazione degli usi dell'acqua potabile al fine di scongiurare un razionamento d' acqua e disagi concreti ai cittadini.



Utilizzare l'acqua potabile solo per scopi essenziali, come l'alimentazione e l'igiene personale, evitando al massimo gli sprechi.

Ordinanza al Link