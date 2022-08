Al via il progetto per la raccolta di rifiuti sui battelli

(Riomaggiore, 04 Ago 22) È stata presentata questa mattina alla presenza di Luca Dal Fabbro, Presidente Iren, Donatella Bianchi, Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Rudy Biassoli, Presidente del Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre, e dei sindaci dei Comuni coinvolti, la nuova iniziativa promossa in sinergia dai 3 enti per la tutela integrata del mare e delle sue risorse e per promuovere forme di turismo sostenibile nei borghi e sui sentieri delle Cinque Terre. Sono intervenuti alla presentazione anche Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, e Giacomo Giampedrone, assessore all'Ambiente della Regione Liguria.

Le Cinque Terre sono un territorio prezioso e di grande bellezza, ma anche delicato e da proteggere, perché la bellezza possa essere goduta ancora nel tempo. Il grande numero di turisti che frequenta i borghi e i sentieri, soprattutto durante la stagione estiva, ha infatti un forte impatto di natura ambientale, che va gestito con grande cura e consapevolezza.

Per tale motivo il progetto presentato parte dall'obiettivo primario di sensibilizzare i turisti sul rispetto e la tutela dell'ambiente già durante il tragitto sui battelli al fine di evitare l'abbandono dei rifiuti sul territorio.

Il progetto prevede l'installazione di isole di raccolta rifiuti sulle imbarcazioni in partenza dalla Spezia e da Porto Venere, dove potranno essere conferiti plastica e lattine, carta e rifiuti residui non riciclabili che verranno poi ritirati direttamente da ACAM Ambiente, società controllata del Gruppo Iren che opera nei servizi ambientali, con l'obiettivo di diminuire il quantitativo di rifiuti lasciato sul territorio.

ACAM Ambiente e Parco Nazionale delle Cinque Terre stanno inoltre collaborando dall'inizio della stagione estiva 2022 con una serie di iniziative finalizzate a far crescere la cultura ambientale e a realizzare un turismo sostenibile.

Tra queste vengono organizzate periodicamente trekking sui sentieri durante le quali le guide del Parco, con il supporto dei tecnici ACAM, illustrano, oltre alle bellezze naturali, anche i danni provocati dall'abbandono dei rifiuti nell'ambiente. Le iniziative di "plogging" (raccolta rifiuti abbinata allo sport outdoor) sono gratuite, su prenotazione, nell'ambito del calendario di visite guidate organizzate dal Parco: gli escursionisti possono condividere, riflettere e contribuire concretamente alla pulizia dei sentieri, con guanti, sacchi e contenitori forniti direttamente da ACAM mentre svolgono attività fisica in natura.

"L'iniziativa è stata dettata da una esigenza molto concreta – ha spiegato Luca Dal Fabbro, Presidente Iren – Le Cinque Terre sono un territorio prezioso, ma anche molto difficile da gestire a causa della particolare conformazione, che in molti casi costringe ad effettuare la raccolta dei rifiuti a piedi. Ci è sembrato utile chiedere a chi gode della bellezza di questo territorio un contributo concreto a preservarlo, contribuendo con un piccolo ma efficace gesto, come quello di conservare il più possibile i rifiuti prodotti e conferirli a fine giornata sul battello. Ringrazio molto il Parco e il Consorzio dei battellieri per la disponibilità dimostrata, che ha permesso di realizzare un gioco di squadra per la tutela del territorio"

"La tutela dell'ambiente fa parte delle nostre vite, anche quando siamo in vacanza – ha dichiarato la presidente del Parco, Donatella Bianchi - Visitare un Parco come quello delle Cinque Terre, emblema della connessione tra l'uomo e la natura, può e deve offrire un'esperienza formativa, oltre che ricreativa. Ridurre la quantità di rifiuti derivanti dai flussi del trasporto via mare significa aiutare concretamente la comunità locale nella gestione degli impatti sull'ambiente. Il progetto agisce sulla motivazione e l'informazione, stimolando la collaborazione a più livelli: privati, istituzioni e cittadini. I visitatori vengono messi nelle condizioni di riflettere e al contempo sentirsi parte attiva. Un invito a fare la cosa giusta e a portarsi a casa, insieme alle bellezze del Parco, la consapevolezza sul ruolo di ognuno nella salvaguardia del capitale naturale."

"L'accordo con Iren e il Parco delle Cinque Terre si sposa perfettamente con la nostra politica e con la nostra etica aziendale, che ci impegna da tempo a ridurre l'impatto ambientale delle attività di navigazione che realizziamo, in particolare all'interno dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e nel Parco Naturale di Portovenere – dichiara Rudy Biassoli, Presidente del Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti - L'iniziativa, oltre a sensibilizzare sul grave problema rappresentato dalla dispersione della plastica in mare, avvia un'alleanza di valore, che potrà essere di stimolo per tutti coloro che vivono il mare, sia per lavoro che per svago, sull'importanza di salvaguardare l'ecosistema marino".

