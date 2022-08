La progettazione del Sentiero REL Verde Azzurro, SVA n. 592, collegamento di costa tra i borghi di Manarola e Corniglia giunge alla fase definitiva.

(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 12 Ago 22) Il via libera all'investimento di 180mila euro previsto per l'affidamento al raggruppamento Flow-Ing Srl – Enser Srl – Brodasca – Lanzi – Malgarotto, aggiudicatario del bando a cura di IRE S.p.A. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure, è arrivato questa mattina durante il Consiglio direttivo del Parco Nazionale delle Cinque Terre, con l'approvazione della variazione bilancio nella quale sono state rese disponibili le risorse necessarie e già accantonate.

La progettazione definitiva, comprensiva delle attività di supporto per rilievi e indagini, sarà preceduta da una fase ricognitiva sullo stato del versante e del tracciato. La documentazione prodotta sarà dunque messa a diposizione del Comune di Riomaggiore per il reperimento di adeguate fonti di finanziamento.

A tal fine e seguendo il modello già adottato per la riqualificazione e la mitigazione del rischio idrogeologico della Via dell'Amore, sarà attivato un tavolo tecnico istituzionale con il coinvolgimento di tutti gli enti coinvolti.