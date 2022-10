(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 13 Ott 22) Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 37 del 05.08.2022, rende noto che intende costituire un elenco di Professionisti abilitati cui attingere per il conferimento di incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative in materia di lavori pubblici di importo inferiore alle soglie UE con possibilità di utilizzo anche sopra le soglie ove previsto dalle norme, mediante l'attribuzione di curriculum.

Allegata la documentazione