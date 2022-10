(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 29 Ott 22) Oggi alle ore 13.10, su RLV la Radio a colori, torna l'appuntamento con l'approfondimento dedicato al Parco: spazio di incontro di idee, storie ed esperienze per favorire la consapevolezza dei valori ambientali, antropologici e naturalistici presenti nel territorio delle Cinque Terre.

Un tuffo virtuale nell'Area marina protetta delle Cinque Terre e nel progetto di Monitoraggio della diversità bioacousitca (pesci e cetacei). Oggi la puntata de "Le Voci del Parco" è dedicata all'innovativa attività di monitoraggio a cura dell'Università di Perpignan, CEFREM e in collaborazione con il LECOB, CNRS. A dar voce agli inaspettati suoni del mare, indicatori della ricchezza di biodiversità come avviene per le foreste terrestri, la ricercatrice Lucia Di Iorio che ci condurrà alla scoperta di un mondo affascinate e tutt'altro che silenzioso.

Disponibile nel podcast online, la prima puntata, dove si va alla scoperta della ricca rete sentieristica del Parco (130 km), del lavoro quotidiano di manutenzione e delle indicazioni per viverla al meglio nel rispetto del ritmo delle stagioni: per l'occasione la 'voce' del Parco è quella del geologo Emanuele Raso, referente dell'ufficio sentieri. La puntata è disponibile anche al link

Ecco come ascoltare in FM RLV La Radio a Colori.

Lungo la costa 100.5: Levanto; 100.6: Sestri Levante, Casarza, Moneglia e Deiva Marina; 89.90: Bonassola; 89.90: Le Cinque Terre. Nell'entroterra 91.40: Brugnato e Borghetto Di Vara; 100.6: Castiglione Chiavarese, Carro, Carrodano; 93.30: Varese Ligure, S. Pietro Vara; 92.50: Maissana e Sesta Godano.

RLV si ascolta anche tramite Internet da www.rlv.It oppure con la App gratuita scaricabile da Google Play Store: "RLV La Radio A Colori"

Disponibili anche i podcast per l'ascolto on demand. I file audio sono ospitati in un'apposita sezione del sito Internet di RLV (www.rlv.it) e promossi attraverso le piattaforme social.

"Voci del Parco" è il nuovo appuntamento radiofonico settimanale, trasmesso al sabato alle ore 13.10 e replicato la domenica alla stessa ora, in cui il Parco fornisce notizie, segnalazioni, racconti ed esperienze dal territorio, insomma da voce a quelle donne e uomini che rendono vivo e vitale il Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre; come luogo di tutela e laboratorio di buone pratiche dove sperimentare modelli e stili di vita compatibili con la natura e portare avanti progetti di ricerca scientifica in tema di salvaguardia degli ecosistemi e gestione del patrimonio paesaggistico; come scrigno di saperi e sapori legati alla tradizione agricola; come meta turistica internazionale in cui bellezza e fragilità convivono sullo sfondo della crisi climatica in atto.

"Voci del Parco" offre contenuti volti a favorire la consapevolezza dei valori ambientali, antropologici e naturalistici presenti nel territorio delle Cinque Terre; lo fa selezionando notizie e storie dalla viva voce dei protagonisti che raccontano di scelte sostenibili, di valori materiali e immateriali e di come innovazione e tradizione possono convivere in un'area protetta che si sviluppa senza soluzione di continuità tra terra e mare. Ma anche veicolando contenuti e informazioni su come viere al meglio e con rispetto i valori espressi dal territorio.

"Voci del Parco" rappresenta spazio comunitario, di informazione e formativo; il programma coinvolge chi opera materialmente all'interno del Parco nei settori della tutela ambientale e della conservazione e si rivolge con particolare attenzione coloro che vivono e lavorano nell'area protetta e nei territori limitrofi.