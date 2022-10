L’Ente Parco richiama il termine ultimo del 15 novembre p.v. a tutti i titolari di autorizzazione a svolgere attività nell’area marina protetta delle Cinque Terre per la consegna della modulistica relativa al resoconto delle attività 2022.

(Sede parco Cinque Terre, 29 Ott 22) L'Ente Parco - come previsto dal Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta e del Disciplinare Integrativo - richiama la necessità della trasmissione delle informazioni relative alle attività svolte, entro il 15 novembre 2022, nell'ambito delle azioni di monitoraggio ambientale.

La SCHEDA RESOCONTO ATTIVITÀ e del REGISTRO DELL' ATTIVITA', devono essere interamente compilati, sottoscritti dal rappresentante legale della ditta e riferiti al servizio svolto all'interno dell'AMP dall'unità autorizzata dall'ente nel 2022.

IMPORTANTE La mancata consegna delle informazioni richieste comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese, trascorso tale periodo, in mancanza della consegna della documentazione non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al noleggio e locazione delle unità da diporto per l'anno successivo.

MODULISTICA

Scheda monitoraggio attività nell'AMP Cinque Terre, (TRASPORTO PASSEGGERI, DIDATTICA, DIVING, TRASPORTO DI LINEA) - Anno 2022

Scheda monitoraggio attività NOLEGGIO-LOCAZIONE svolta nell'AMP Cinque Terre - Anno 2022

TERMINE CONSEGNA

Modalità invio modulistica mediante PEC pec@pec.parconazionale5terre.it entro il 15 novembre 2022.