I militari della Stazione Parco Cinque Terre denunciano e sanzionano 4 persone per abbandono e deposito introllato di rifiuti

(Monterosso al Mare, 18 Nov 22) Durante i servizi di sorveglianza del territorio del Parco nazionale i militari della Stazione "Parco" Cinque Terre sanzionano e denunciano i responsabili dell'abbandono di rifiuti speciali, di deposito incontrollato sul suolo di rifiuti speciali pericolosi e di gestione di rifiuti non autorizzata

Nel corso dell'attività di controllo, i militari della Stazione "Parco" Cinque Terre hanno individuato nel comune di Riomaggiore un abbandono di rifiuti speciali, costituiti da detriti ed altri materiali provenienti dall'attività edilizia ed in seguito ad indagini hanno identificato e sanzionato il responsabile, che ha provveduto alla loro rimozione.

Anche al fine della bonifica, hanno notiziato all'Autorità giudiziaria il proprietario del terreno dove erano depositati dei rifiuti speciali pericolosi contenti amianto; hanno inoltre denunciato due soggetti per la raccolta ed il trasporto non autorizzati di rifiuti speciali non pericolosi.