L’istanza dovrà pervenire, a pena esclusione, tramite apposito modulo, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 21/12/2022

(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 24 Nov 22) Avviso di selezione per la formazione di elenchi per l'individuzione dei componenti del comitato tecnico per l'esame delle richieste di nulla osta e/o parere, ai sensi dell'art. 13 C.3 della L. 394/91 E DELL'ART. 34 C. 7 dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Allegati

- Avviso

- Domanda di candidatura