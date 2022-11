Il Parco Cinque Terre porta la sua esperienza di valorizzazione dell'area protetta, all'evento con esperti di livello mondiale

IL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE, CASO STUDIO INTERNAZIONALE AL WORKSHOP "CONSERVATION, MANAGEMENT & GOVERNANCE OF PROTECTED AREAS - CASE STUDY AKAMAS PENINSULA - CYPRUS"

Prospettive di conservazione delle risorse naturali complementari alle dinamiche di sviluppo sociale ed economico delle comunità locali. Se ne è discusso a Droushia (Cipro), tra il 23 ed il 25 novembre 2022, nel corso del workshop internazionale organizzato nell'ambito del progetto "Management of the NATURA 2000 Protected Area – Akamas Peninsula", finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e dalla Repubblica di Cipro.

Obiettivo presentare esperienze internazionali, buone pratiche e casi-studio collegati alla gestione e valorizzazione delle aree protette utili per un'applicazione metodologica in questo specifico contesto.

Tra i casi studio selezionati nel contesto europeo, il Parco Nazionale delle Cinque Terre e quello di Plitvice in Croazia, portati all'attenzione degli esperti di livello mondiale provenienti da università, istituzioni, enti di ricerca (Colorado State University, World Bank, IUCN, Federazione EuroParc).

La tre giorni ha preso avvio con la presentazione a cura delle autorità statali e locali a cui sono seguiti la visita dell'area protetta e gli interventi dei relatori. I lavori sono stati articolati in sessioni parallele dedicate ai temi di governance e management delle aree protette: turismo sostenibile e metodi di coinvolgimento delle comunità e associazioni locali.

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha contributo alla discussione portando all'attenzione la propria esperienza in tema di gestione e manutenzione della rete escursionistica, tutela e valorizzazione del paesaggio terrazzato con specifico riferimento al progetto Stonewallsforlife, capacità di creazione di risorse auto-generate, stato di avanzamento e prospettive future nel percorso legato alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile.

L'appuntamento ha rappresentato un momento significativo per le prospettive di conservazione delle risorse naturali complementari alle dinamiche di sviluppo sociale ed economico delle comunità locali. Tema da tempo al centro della discussione politica sulla gestione delle aree protette a Cipro, come testimoniato dalla presenza alla sessione finale di chiusura dei lavori del Ministro dell'Ambiente, dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale Costas Kadis.