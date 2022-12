8 dicembre, ore 17.30 Manarola, si accende la grande opera natalizia sulle fasce terrazzate della Collina delle Tre Croci. Ricco il programma dell’evento.

(sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 05 Dic 22) Come ogni anno, a partire dall'8 dicembre sulla Collina delle Tre Croci a Manarola, le vigne verticali che abbracciano il borgo lasciano la scena allo spettacolo natalizio più atteso: il Presepe luminoso ideato e realizzato da 61 anni da Mario Andreoli. con oltre 250 figure sapientemente ottenute da materiali poveri di recupero e illuminate da migliaia di luci.

Ancora oggi, il landartista manarolese, ex ferroviere in pensione, orchestra i preparativi della sua straordinaria composizione di arte ambientale, patrimonio collettivo di tutta la comunità: al fianco di Mario, insieme al Parco Cinque Terre e al Comune di Riomaggiore, i volontari all'associazione "Presepe Luminoso di Mario Andreoli" nata per dare continuità all'opera e il CAI La Spezia.

Quest'anno in occasione dell'inaugurazione un ricco calendario di iniziative a corollario.

IL PROGRAMMA DELL'8 DICEMBRE

> Dalle 14:30 Banda G. Puccini di Migliarina (itinerante)

> 15:00 Santa Messa - Chiesa di San Lorenzo

> Dalle 15:30 Mostra "IN LUCE: presepe e chiesa di Manarola" oratorio Chiesa San Lorenzo

> Dalle 15:30 alle 18:30 apertura mulino storico di Piè de Campu (Associazione Radici)

> Ore 16:30 Concerto Gospel coro Smiling Faces Choir Chiesa San Lorenzo

> Ore 17. 30 circa FIACCOLATA CAI La Spezia > SALUTI AUTORITA' > ACCENSIONE Presepe Luminoso di Mario Andreoli

ORGANIZZAZIONE

I servizi igienici presenti nella Stazione Ferroviaria di Manarola resteranno aperti fino alle ore 20.30 e saranno potenziati i presidi informativi del Parco sia in stazione che presso il parcheggio in località Posella.

La diretta dell'accensione sarà trasmessa sulla pagina Facebook dell'Associazione "Presepe di Manarola Mario Andreoli" al link

Il Presepe resterà visibile ogni giorno fino al al secondo weekend di gennaio 2023.