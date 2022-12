(Monterosso - Reparto Carabinieri Parco Cinque Terre, 15 Dic 22) Questa mattina il Reparto Carabinieri Parco Nazionale "Cinque Terre", a seguito di una segnalazione di un cittadino, ha verificato la presenza di un pesce spada morto sulla spiaggia di Monterosso. Il pesce, lungo circa 2.5 m (spada compresa), era in via di decomposizione e non presentava ferite evidenti (causate da chiglia), né lenze o ami; erano presenti parassiti tipici tra cui Pennella filosa, un crostaceo copepode diffuso nei grossi pesci quali lo spada e la ricciola (innocuo per l'uomo).

Al fine dello smaltimento della carcassa i militari hanno quindi informato il Comune di Monterosso che a sua volta ha avvistato il Corpo delle Capitanerie di Porto per quanto di competenza.