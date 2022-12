(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 16 Dic 22) Questa mattina l'Ente Parco, attraverso gli operatori del Consorzio ATI Cinque Terre, ha provveduto tempestivamente a liberare il tratto del sentiero SVA all'imbocco di Vernazza, da materiali invadenti a seguito del crollo di un muro a secco e a segnalare l'accaduto ai Comuni di competenza.

L'Ente Parco, in considerazione delle piogge abbondanti di questi giorni e in attesa del provvedimento di chiusura del tratto mediante ordinanza sindacale, invita a non percorrere il sentiero SVA da Vernazza a Monterosso per motivi di sicurezza.