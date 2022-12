Mercoledì 21 dicembre ore 16.30, XII appuntamento con la rassegna

(Riomaggiore, 18 Dic 22) COMUNICATO STAMPA DAL COMUNE DI RIOMAGGIORE

Conclude l'anno degli eventi del Comune di Riomaggiore il dodicesimo appuntamento della rassegna Castello di Parole!

Ci incontreremo presso il castello di Riomaggiore 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟏 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟔:𝟑𝟎!

L'appuntamento natalizio sarà speciale! Lo abbiamo voluto dedicare al territorio, alla storia locale e a persone che nel tempo hanno descritto e raccontato le nostre comunità.

Sarà l'occasione per presentare lo speciale appena pubblicato "𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚" redatto da 𝐀𝐭𝐭𝐢𝐥𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐯𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢𝐚, con le foto di 𝐃𝐨𝐫𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐡𝐞𝐭𝐭𝐢.

La pubblicazione di questo primo gruppo di documenti, già disponibili online sul sito del Comune, rappresenta un contributo per approfondire la nostra storia, un materiale messo a disposizione di tutti per compiere altre e più accurate ricerche.

La conoscenza dell'eredità consegnata da tante generazioni che per secoli hanno impresso il loro lavoro in un territorio oggi apprezzato in tutto il mondo non è fine a sé stessa ma impone anche un atteggiamento più consapevole nei riguardi dell'ambiente in cui abbiamo la fortuna di

vivere.

Per questo sarà l'occasione per dare spazio al grande lavoro fatto dalla Fondazione Manarola Cinqueterre, aprendo un focus sui progetti in corso, su quelli conclusi e sui prossimi passi, grazie alla presenza del Vice Presidente 𝐄𝐮𝐠𝐞𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐨𝐫𝐝𝐨𝐧𝐢.

Cercheremo di tuffarci nel nostro paesaggio autentico attraverso le immagini di 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐔𝐧𝐠𝐡𝐞𝐫, che ha seguito molto progetti legati al territorio e con le sue opere è in grado di cogliere momenti ed emozioni.

Durante il dibattito sarà trasmetto il documentario realizzato nel 1985 da 𝐀𝐫𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐈𝐳𝐳𝐨 "Dove i vigneti sostengono la costa – l'Area protetta delle 5Terre," con testo di Laura Conti.

Queste immagini ci faranno capire quanto abbandono si è registrato negli ultimi quarant'anni e l'immenso lavoro che dobbiamo fare per non disperdere il nostro patrimonio.

A margine dell'iniziativa, Sergio Maifredi del Teatro Pubblico Ligure presenterà il progetto "Teatro di comunità" che sarà attivato da gennaio in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Sarà un dibattito stimolante condotto dalla giornalista Ornella D'Alessio, con la presenza della Sindaca Fabrizia Pecunia.