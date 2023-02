Un coro di voci per raccontare il Parco: domenica 19 febbraio, dalle 15 alle 19.15 una programmazione straordinaria. In onda su RLV La Radio a Colori le 13 voci che hanno animato il primo ciclo di appuntamenti Voci del Parco

(Riomaggiore, 17 Feb 23) "Voci del Parco" è l'appuntamento radiofonico settimanale trasmesso al sabato alle ore 13.10 e replicato la domenica da RLV La Radio a Colori.

Il Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre ha supportato l'emittente radiofonica locale nel raccontare la vita del parco. Oltre ad avere ad ogni puntata una voce protagonista, sono state date notizie e segnalazioni sulla tutela ambientale dal territorio, dall'Italia e dal mondo.

Dopo essere stati trasmessi via radio, ciascuno di questi incontri è diventato anche un podcast, ascoltabile on demand tramite Spotify, YouTube e dal sito stesso di RLV, in un'apposita sezione.



Domenica 19 febbraio 2023, dalle 15 alle 19.15, a conclusione di questo primo ciclo di appuntamenti, RLV proporrà uno speciale: per circa 4 ore in onda, oltre alla musica, le voci potagoniste saranno esclusivamente quelle degli ospiti che hanno dato vita a "Voci del Parco".

A partire dalle ore 15.10, ogni 20 minuti circa, potrete ascoltare queste testimonianze: Il geologo Emanuele Raso, referente Ufficio Sentieri del Parco; la ricercatrice Lucia Di Iorio per il progetto di monitoraggio bioacusitco nell'Area Marina Protetta; Paolo Campocci di Coldiretti per l'uso dei droni al servizo dell'agricoltura eroica; Francesco Marchese progetto Stonewallsforlife; Guido Galletti, pescatore, agricoltore e ristoratore con i prodotti locali; la biologa Monica Montefalcone, sul progetto Mare Caldo promosso da Greenpeace; Stefano Cassigoli volontario dell'Associazione "Presepe di Manarola Mario Andreoli"; Gianmarco Simonini del CAI che sta sviluppando il progetto "Sentieri per tutti" e Montagnaterapia per un Parco inclusivo; padre Renato del Convento dei Cappuccini di Monterosso, sui luoghi della spiritualità del territorio; Matteo Bonanini, presidente del consorzio e della cantina sociale 5 Terre; il ricercatore Paolo Guidetti e la valutazione dell'Effetto Riserva nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre; Stefano De Maio, esperto manutentore del Parco per la cura quotidiana della rete sentieristica; Claudia Fachinetti, divulgatrice che illustra le attività del 2023 per "Life A-Mar Natura 2000", un progetto prioritario per l'Area marina protetta delle Cinque Terr



L'appuntamento radiofonico è sempre fruibile anche in forma di podcast, così che chiunque, in qualsiasi momento e senza limiti geografici, possa ascoltarlo via Internet, on demand

Ecco dove ascoltare "Voci del Parco" in podcast.

Sezione nel sito web rlv.it: Voci del Parco

YouTube: RLV La Radio a Colori

Spotify: Voci del Parco





