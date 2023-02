(Roma - MASE, 20 Feb 23)

Ai sensi della decisione IG.22/19 della 19a riunione delle Parti contraenti la Convenzione di Barcellona (Atene, Grecia 9-12 febbraio 2016), è stato istituito il premio Istanbul Environmentally Friendly City Award, che ha l'obiettivo di riconoscere gli sforzi delle autorità locali nella promozione dello sviluppo sostenibile nelle città costiere del Mediterraneo. Il Premio rappresenta una delle iniziative faro della Strategia Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile (MSSD 2016-2025) e riconosce il ruolo e il contributo delle città e delle autorità locali nel realizzare la visione del sistema UNEP/MAP-Convenzione di Barcellona per un Mar Mediterraneo e una costa sani nel contesto di uno sviluppo sostenibile.

Criteri di ammissione

Sono invitate a presentare le loro candidature tutte le città situate lungo la costa mediterranea che dimostrino le misure concrete adottate ed i progressi compiuti nella protezione dell'ambiente, nel miglioramento della qualità della vita e nella promozione dello sviluppo sostenibile.

Le domande di partecipazione, presentate dalle autorità locali, dovranno porre l'accento sui partenariati con la società civile, la comunità scientifica e il settore privato per promuovere la sostenibilità in un contesto costiero del Mediterraneo. Saranno oggetto di valutazione non solo i risultati ottenuti ma anche eventuali progetti finanziati.

Domanda di partecipazione online

Le città candidate possono presentare domanda di partecipazione completamente online tramite la piattaforma supportata da INFO RAC e accessibile al seguente link http://www.info-rac.org/iefca/fr/accueil-francais. Gli utenti dovranno prima registrarsi http://surveys.info-rac.org/index.php/219637 per ottenere le credenziali necessarie e successivamente potranno completare il modulo di domanda online. Quest'ultimo, dopo una serie di domande generali, contempla 15 indicatori che rientrano in quattro categorie: 1. Protezione della natura e della biodiversità; 2. Ambiente costruito; 3. Sostenibilità sociale, economica e culturale e 4. Governance. Si raccomanda di fornire informazioni qualitative e quantitative per tutti gli indicatori sopra menzionati.

Calendario indicativo

maggio 2023: il Segretariato conduce l'esame iniziale delle domande;

maggio-giugno 2023: il Comitato Tecnico supportato da tre esperti indipendenti propone una shortlist (tre città) e redige il rapporto di valutazione;