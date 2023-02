Programma delle sessioni formative presso il Castello di Riomaggiore in replica il 21 febbraio e l'8 marzo 2023, ore 16-19

Il corso è rivolto ESCLUSIVAMENTE alle guide ambientali escursionistiche e turistiche già inserite nell'elenco dell'Albo Guide del Parco Nazionale delle Cinque Terre

La formazione, valevole per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo Guide turistiche e Ambientali Escursionistiche del Parco Nazionale delle Cinque Terre, si svolgerà in presenza presso il Castello di Riomaggiore e sarà replicata in due date alternative:

- 21 febbraio dalle ore 16 alle ore 19

Oppure

- 8 marzo dalle ore 16 alle ore 19

I^ Sessione

Rete sentieristica del Parco: aggiornamento del piano interventi e nuove tecniche di monitoraggio applicate ai versanti terrazzati"

Emanuele Raso, Geogolo del Parco Nazionale delle Cinque Terre

Attività di ricerca finalizzate all'adattamento al cambiamento climatico e alla riduzione dei rischi nel Parco

Silvia degli Esposti, Ingegnere ricercatore Fondazione Cima

Attività e fruizione nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Claudio Valerani, Funzionario Area Marina Protetta Cinque Terre

Cooperazione e territorio: fare rete per lo sviluppo sostenibile

Caterina Natale, coordinatrice provinciale Legacoop

Aspetti normativi e tutela della professione di accompagnatore turistico: comportamento e riferimenti utili per accompagnare in sicurezza gli escursionisti nel parco nazionale delle Cinque Terre.

Appuntato Scelto Maurizio Nardini e dal Carabiniere e Paolo Renaudo, Stazione CC "Parco" Cinque Terre

II^ Sessione

CNSAS - Soccorso Alpino e Speleologico La Spezia

Nozioni base di primo soccorso con simulazione pratica e di BLSD; accoglienza, comunicazione e gestione del gruppo; cenni di etologia e comportamento in caso di incontro di animali selvatici.

Intervengono

Corrado Amadi e Roberta Olzai infermieri di emergenza (118)

Pierpaolo Scarpuzzi, psicologo

Roberto Canese, presidente Soccorso Alpino Liguria