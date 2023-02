Domenica 5 marzo 2023, le piante selvatiche della tradizione gastronomica ligure e il “giardino dei semplici” dei Frati Cappuccini

(Convento dei Cappuccini Monterosso al mare, 22 Feb 23) Un appuntamento primaverile a contatto della natura e delle tradizioni più antiche. Insieme per imparare a riconoscere e utilizzare le erbe selvatiche di cui la Liguria è ricca e che, fra i diversi usi, ritroviamo in numerose ricette e piatti locali. Erbe che, anche secondo l'antica abitudine dei frati cappuccini, venivano coltivate nei conventi e manipolate per creare unguenti e medicinali.

Programma della giornata

Ore 10.00 Ritrovo al Convento dei Frati Cappuccini

Ore 10.30 Passeggiata nelle valli e nei terreni intorno a Monterosso per cercare le piante, cominciare a riconoscerle e fotografarle

Ore 12.30 Rientro al Convento e spuntino aromatico e osservazione delle piante fresche, allenamento a riconoscerle.

A seguire lezione con immagini in cui Viviana spiega la storia e le qualità delle alimurgiche cercando di individuare le caratteristiche che aiutano al loro riconoscimento. Racconto dei giardini conventuali e delle erbe coltivate dai frati con padre Renato.

Ore 16.00 Partenza

Quota di partecipazione individuale € 30

Si consiglia di indossare scarpe comode per l'arrivo al convento e per la passeggiata che prevede percorsi in salita e discesa.

Per informazioni e iscrizioni: conventomonterosso@gmail.com

Convento Frati Minori Cappuccini

Salita Cappuccini, 20 - 19016 Monterosso al Mare (SP)

www.conventomonterosso.it