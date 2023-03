PROROGATO AL 31 Marzo 2023 (entro e non oltre le ore 12) il termine presentazione istanza di partecipazione

(sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 05 Mar 23) L'Ente Parco, per garantire una corretta gestione dell'Area Marina Protetta e delle diverse attività previste come la manutenzione delle opere a mare; la salvaguardia dell'ambiente marino; il monitoraggio e la vigilanza delle attività svolte; la cura e il mantenimento delle opere di pertinenza e la fruibilità; intende dotarsi di un Albo degli operatori qualificati dei servizi a mare e di monitoraggio cui affidare:



il servizio di supporto al presidio dell'AMP ed in particolare alla prevenzione e contrasto eventuali violazioni e comportamenti non consentiti al fine di evitare la generazione di impatti antropici, danni ambientali e disturbi all'ambiente marino in generale.



Servizio di accoglienza, informazione a mare ed assistenza ai diportisti ed alle imprese autorizzate dall'AMP connesse ai "blue Jobs" (diving, pesca professionale, didattica, noleggio e locazione, trasporto di linea, ecc.);

Servizio di assistenza (a terra ed a mare) al fruitore dell'AMP, anche riferita alle richieste di autorizzazioni giornaliere o annuali;

Servizio di supporto al monitoraggio e vigilanza di tutte le attività (ludiche/ricreative e/o commerciali) svolte all'interno dell'AMP;

Servizio verifica e controllo della corrispondenza di quanto segnalato nei libretti di monitoraggio delle attività, consegnati dall'ente gestore ai soggetti interessati;

Servizio di valorizzazione del territorio ed in particolar modo dell'AMP (es. tutela ambientale);

Servizio di supporto agli interventi tecnici e di manutenzione all'interno dell'AMP;

Servizio di supporto alle attività di ricerca scientifica svolti per conto dell'AMP, ivi compreso il monitoraggio subacqueo scientifico ed ambientale dell'AMP delle Cinque Terre;

Segnalazione di eventi straordinari e/o violazioni all'interno dell'AMP;

Conduzione dei mezzi nautici, anche autonomamente, mediante l'assunzione del comando di unità nautica da diporto;

Monitoraggio del corretto funzionamento della segnaletica dell'AMP e delle opere a mare predisposte dall'Ente gestore (es. gavitelli dei campi ormeggio);

Servizio di supporto alla gestione e mantenimento dei mezzi nautici di pertinenza dell'AMP.

L'Ente Parco individuerà dal suddetto Albo i soggetti cui affidare il servizio a mare e di monitoraggio dell'Area Marina, applicando il principio di rotazione, sulla base di criteri di valutazione che tengano conto delle esperienze acquisite, della conoscenza dell'area protetta, del possesso di particolari qualifiche, esperienze professionali, brevetti e titoli di studio.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le modalità di iscrizione prevedono la presentazione dell'istanza di partecipazione all'albo di operatori per il servizio a mare e/o di monitoraggio scientifico dell'Area Marina Protetta delle Cinque (Allegato 1), corredata da specifico curriculum (Allegato 2), debitamente datati e sottoscritti, entro e non oltre le ore 12:00 del 31 marzo 2023:

- tramite posta certificata attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata pec@pec.parconazionale5terre.it, da indirizzo di posta certificata, con mail contraddistinta all'oggetto dalla seguente espressione: "Istanza di partecipazione albo operatori per il servizi a mare e/o di monitoraggio scientifico dell'AMP".

- a mano in busta chiusa con la dicitura: "Istanza di partecipazione albo operatori per il servizi a mare e/o di monitoraggio scientifico dell'AMP", presso l'ufficio protocollo del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via Discovolo snc, loc. Manarola nel Comune di Riomaggiore, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il modulo per l'istanza di partecipazione all'Albo operatori per i servizi a mare e di monitoraggio dell'Area Marina Protetta delle Cinque è visionabile sul sito istituzionale dell'ente (ww.areamarinaprotette5terre.it) nella sezione "BANDI E AVVISI"