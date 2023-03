(Monterosso - Reparto Carabinieri Parco Nazionale "Cinque Terre" , 09 Mar 23) Al fine di intervenire tempestivamente in caso di uso di esche avvelenate per eliminare esemplari di fauna selvatica o domestica esercitazione con i cani da ricerca dei Nuclei Cinofili Antiveleno dei Carabinieri e della Vigilanza Faunistico Venatoria della Regione Liguria.

Per contrastare l'uso e disattivare gli effetti di eventuali bocconi avvelenati in danno agli animali selvatici, ieri i Carabinieri del Reparto Parco Nazionale "Cinque Terre" hanno promosso una esercitazione, cui hanno partecipato i Nuclei Cinofili Antiveleno dei Carabinieri e della Vigilanza Faunistico Venatoria della Regione Liguria.

I cani Baro e Sax hanno setacciato un'ampia area boschiva alla ricerca di eventuali tracce di presenza di veleno, guadagnando per il buon lavoro il premio dei loro conduttori: giocare insieme.

Grazie alla loro straordinaria capacità olfattiva i cani sono in grado di scoprire odori che l'uomo non percepisce e se addestrati sono in grado di individuare e segnalare al conduttore le sostanze tossiche utilizzate per confezionare i bocconi avvelenati come la stricnina, i pesticidi, ratticidi ed altro.

Considerato che nel Parco Nazionale si sono già verificati degli episodi di presunto abbandono in natura di bocconi avvelenati, tale da allarmare anche i possessori di cani, l'esercitazione odierna è servita a verificare le modalità di intervento delle unità cinofile, così da ottimizzarne l'attivazione nelle emergenze.