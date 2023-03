Ai fini dell'ammissione alle giornate formative è necessario inviare al Parco la manifestazione di interesse, entro le ore 12 del giorno 08.04.2023.

(sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 31 Mar 23) Modulo manifestazione di interesse (PDF - 0,21MB)

La partecipazione al corso per conducenti di barche a noleggio è requisito obbligatorio previsto nel bando pubblico di selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività nell'area Marina Protetta delle Cinque Terre - Anno 2023

NB: i conducenti che hanno provveduto all'iscrizione al corso di formazione ambientale possono presentare la domanda per il bando pubblico specificando di essere in attesa del rilascio dell'attestato di partecipazione. Il corso è obbligatorio per il soggetto che conduce l'imbarcazone non per la ditta che partecipa al bando.

IL CORSO

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre organizza una giornata di formazione ambientale, in modalità in remoto, rivolta ai conducenti di unità nautiche adibite al noleggio, con l'obiettivo di diffondere i valori e le norme che regolano l'Area Marina Protetta, per una corretta gestione dei mezzi e un'efficace sensibilizzazione dei fruitori del mare nel rispetto del patrimonio naturalistico.

Per i conducenti di unità nautiche adibite al noleggio, limitatamente ai soggetti non ancora in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione ambientale (edizioni 2021-2022), la partecipazione al corso contribuirà ai criteri di premialità ambientale definiti nella procedura pubblica di selezione per il rilascio delle autorizzazioni all'attività di noleggio

MODULI TEMATICI PREVISTI

Aspetti ambientali dell'Area Marina Protetta, tematiche connesse alla normativa della nautica da diporto svolta a fini commerciali (ordinanze, decreti vigenti, ecc.), e degli aspetti relativi alla corretta modalità di svolgimento della stessa (es. caratteristiche distintive noleggio e trasporto passeggeri).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Ai fini dell'ammissione alla giornata formativa è necessario compilare la manifestazione di interesse al link al presente avviso entro le 12 del giorno 08.04.2023 ed inviarla a protocollo@parconazionale5terre.it

• Il corso gratuito previsto nei giorni 12 e 13 aprile 2023, dalle 9.45 alle 13.00 e dalle 17.15 alle19.15 si svolgerà in modalità in remoto

• Al termine del corso prevista una prova selettiva su tutte le tematiche affrontate, propedeutica al rilascio dell'attestato di partecipazione necessario per l'attribuzione del punteggio ai fini dei criteri di premialità ambientale previsto dall'iter autorizzativo. Potranno iscriversi al presente corso esclusivamente i conducenti di unità nautiche adibite al noleggio non ancora in possesso di attestato, rilasciati nel 2021-2022.

• Le giornate di formazione, saranno svolte in remoto, pena l'esclusione è obbligatoria la partecipazione con supporto video attivo (videocamera).

PER INFO: contattare la segreteria organizzativa all'email ginevra@gestaconsulenza.it