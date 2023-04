(sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 11 Apr 23) Nell'ambito della Giornata del Mare, organizzata da Marina Militare Italiana, Ufficio Scolastico Provinciale, Capitaneria di Porto della Spezia e la Lega Navale Italiana – Sezioni della Spezia e Lerici, l'Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il CEA del Parco, propongono a Monterosso un laboratorio didattico per le scuole medie di secondo grado dedicato al progetto Mare Caldo sul tema degli impatti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità marina, in collaborazione con il DISTAV dell'Università di Genova e Greenpeace.

14 aprile 2023: 2 sessioni a ripetizione per una durata di 1,30 h ciascuna (dalle 10 alle 11.30 - dalle 11.45 alle 13.15) – max 30 partecipanti a gruppo. Obbligatoria la prenotazione all'email amp@parconazionale5terre.it

L'Area Marina Protetta delle Cinque Terre con il supporto del CEA del Parco e in collaborazione con il DISTAV di Genova conduce alla scoperta degli effetti dei cambiamenti climatici al patrimonio di biodiversità custodito del nostro mare. Nel corso del laboratorio sarà illustrato il progetto Mare Caldo, la rete promossa da Greenpeace con il supporto del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DiSTAV) dell'Università di Genova che conta l'istituzione di 11 stazioni per il monitoraggio degli impatti sui mari italiani. Rete a cui ha aderito anche nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre.

L'attività didattica rivolta agli studenti si articolerà in due momenti. La prima parte presso la sala consigliare del Comune di Monterosso, vedrà la partecipazione della Presidente del Parco, Donatella Bianchi, del Direttore delle Campagne Greenpeace, Alessandro Giannì (in remoto) e di Annalisa Azzola, ricercatrice del DISTAV di Genova. Gli argomenti trattati saranno: gli effetti dei cambiamenti climatici sulle specie e gli habitat; il valore della ricerca di sistema condotta dell'ambito di Mare caldo mediante protocolli uniformi e l'importanza della rete delle aree protette coinvolte; le tecniche di monitoraggio con installazione di sensori per la misurazione delle temperature marine lungo la colonna d'acqua.

La seconda parte, più pratica, si svolgerà in spiaggia a cura del CEA del Parco e coinvolgerà gli studenti nell'uso di strumentazione per la misurazione dei principali parametri abiotici dell'ambiente meso e sopralitorale e contestuale produzione del relativo report.