In vista delle alte affluenze previste nel fine settimana il Parco istituisce il senso unico sul sentiero Verde Azzurro dal 22 al 25 aprile, nel tratto da Monterosso a Vernazza, nella sola fascia oraria dalle 10 alle 14.

(sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 21 Apr 23) Dal 22 al 25 aprile, dalle 10 alle 14, l'ingresso al segmento Monterosso-Vernazza del sentiero Verde Azzurro (SVA) sarà consentito esclusivamente con partenza da Monterosso ed uscita a Vernazza, tratto in cui acclività e passaggi a larghezza ridotta possono rappresentare fattori di rischio per i camminatori e causa di ingorghi in coincidenza di flussi elevati.

Il punto di informazione e controllo di accesso al sentiero SVA da Monterosso, prevede due presidi: uno in prossimità del centro storico (località ex Casello Ferroviario) e l'altro in Località Corone. Lato Vernazza i presidi saranno distribuiti nei tre punti di accesso al sentiero nella Via principale del paese (Via Roma) e al punto informativo del Parco in località Lama.

Agli accessi saranno presenti Carabinieri forestale, volontari CAI, Associazione Carabinieri, GEV e operatori dell'ATI 5 Terre, per fornire informazioni e verificare abbigliamento e calzature adeguate alla percorrenza del tratto della lunghezza di 4 km, con una difficoltà: EE - per escursionisti esperti e un dislivello positivo di 217 m.

L'Accesso al sentiero SVA nei tratti Monterosso-Vernazza-Corniglia prevede l'acquisto della carta servizi Cinque Terre Card

Consulta il Vademecum dell'escursionista con consigli e semplici regole per vivere al meglio l'esperienza del trekking lungo la rete sentieristica del Parco.

Sulla Web App del Parco al link e nella sezione sentieri al link le informazioni su itinerari di trekking e percorribilità (circa 130 km di percorsi di costa, mezza costa e crinale e relativi collegamenti verticali)

Il personale qualificato dei Centri Accoglienza presso le stazioni ferroviarie delle Cinque Terre, compresi La Spezia a Levanto, sarà lieto di fornire materiali informativi, consigli e indicazioni.

