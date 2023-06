L'incontro con giornalista e corrispondente di guerra previsto al Festival Un mare di discorsi, questa sera si terrà in videoconferenza dalla piazzola sul mare a Manarola per i recenti sviluppi del conflitto che hanno trattenuto la Sala in Ucraina.

(sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 25 Giu 23) Manarola questa sera si trasformerà in una finestra sul mondo, con il mare come virtuale telefono senza fili. Alle ore 21, Dario Vergassola dalla piazzola sul mare a Manarola si collegherà in videoconferenza con Cecilia Sala dal Donbas, dove è impegnata sul campo per raccontare i recenti sviluppi del conflitto tra la Russia e l'Ucraina

Cecilia Sala, classe 1995, è una giornalista. È autrice e voce di Stories, il podcast quotidiano di Chora Media che racconta storie dal mondo. Scrive sul Foglio e ha pubblicato reportage dall'estero su L'Espresso e Vanity Fair. Ha lavorato nella redazione di Otto e mezzo, con la media company Vice per SkyTg24, con Rai e con Fremantle Media. Con Chiara Lalli è autrice del podcast "Polvere" che è diventata un libro Mondadori Strade Blu.